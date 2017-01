Schauspieler Mike Connors ist tot

In einem Krankenhaus in Los Angeles ist am gestrigen Donnerstag der US-Schauspieler Mike Connors gestorben.



Connors wurde 91 Jahre alt. Die Todesursache war eine Leukämieerkrankung. Erst vor einer Woche wurde diese bei ihm festgestellt.



Connors erlangte Bekanntheit vor allem mit der Serie "Mannix". Dort spielte er den Privatdetektiv Joe Mannix. Auch in Kinofilmen wie "Lawinenexpress" (1979), "Unser Mann in Rio" (1966) und "Lage hoffnungslos - aber nicht ernst" (1965) wirkte Connors mit.