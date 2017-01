AfD: Gauland will lieber Geld für den Grenzausbau als für Flüchtlinge ausgeben

Für den AfD-Vorsitzenden Gauland ist eins klar, die Bundesregierung hat 22 Milliarden Euro in den Sand gesetzt mit ihrer Flüchtlingshilfe.



Für ihn ist es absurd zu behaupten, das Geld würde wieder in die Wirtschaft zurück fließen. Da wäre es besser jedem tausend Euro zu geben, das würde der Wirtschaft mehr helfen.



Für ihn würde die Flüchtlingshilfe nur weiteren Massennachzug von Illegalen bedeuten, wären die Gelder in Bildung, Steuerentlastungen oder Grenzsicherung angelegt, dann wäre es Nachhaltigkeit gewesen.