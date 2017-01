Flughafen München: Über Interpol gesuchter Betrüger wurde festgesetzt

Der Bundespolizei ist es am Münchner Flughafen gelungen einen per Haftbefehl über Interpol gesuchten Mann festzusetzen.



Der 60-Jährige wollte eigentlich von Italien in die USA reisen, wurde aber von den USA nach Europa zurückgeschickt. Bei einem Zwischenstopp in München wurde er dann in Haft genommen.



Eigentlich wurde der Mann in Brasilien zu 10,5 Jahren Gefängnis wegen Steuerhinterziehung und Bildung einer kriminellen Vereinigung verurteilt. 820 Millionen US-Dollar erlangte der Mann durch Betrug. Vor Vollstreckung der Strafe konnte er fliehen. Nun soll er ausgeliefert werden.