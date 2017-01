USA: Krieg gegen die Illegalen funktioniert nicht

In vielen in kleinen amerikanischen Städten funktionieren die Gesetze nicht wie geplant. Seit 10 Jahren gibt es Gesetze gegen illegale Einwanderer, doch es werden immer mehr.



Der Bürgermeister Lou Barletta aus Pennsylvania Stadt, sagte damals: "..dass er tun würde, was er konnte, um "Recht und Ordnung" wieder herzustellen und seine Stadt zurückzunehmen. Es ist Zeit für einen Krieg gegen die Illegalen".



9 Millionen an Anwaltskosten p.a., meint ein anderer Bürgermeister und wir haben Null erreicht. Für Trump ist es leicht politische Phrasen zu brüllen, wenn man sie politisch nicht umsetzen kann.