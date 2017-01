"Over the River": Christo cancelt wegen Donald Trump Kunstprojekt in den USA

Aus Protest gegen die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump hat der Künstler nun sein Projekt "Over The River", an dem er seit dem Jahr 1997 arbeitet, abgesagt.



Bei dem Kunstprojekt sollte ein etwa 60 Kilometer langes Stück des Arkansas River mit Stoffplanen überzogen werden, an die 15 Millionen Dollar investierte Christo bereits in die Aktion.



Christo erklärte, dass er das Projekt nicht unter diesem "Landlord", also Landbesitzer, umsetzen könne. Damit schließt er sich einem wachsenden Protest der Künstler gegen dem umstrittenen Republikaner an, unter anderem wehren sich auch Richard Serra und Cindy Sherman gegen Trump.