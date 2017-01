"The only wall we believe in": Borussia Dortmund positioniert sich gegen Trump

Der Fußballklub Borussia Dortmund hat sich per Twitter mit einem Statement gegen den aktuellen US-Präsidenten gewandt.



In Anspielung auf die Mauer, die Donald Trump, zu Mexiko hin bauen will, postete der Verein ein Bild seiner Fans, auch die "Yellow Wall" im Englischen genannt.



Dazu schrieb der BVB: "The only wall we believe in." Auf Deutsch: Die einzige Mauer, an die wir glauben.