Die Menschen in Deutschland werden immer Dicker

Etwa 16 Millionen Menschen in Deutschland sind zu Dick und leiden an Adipositas. Die Ausgaben der Krankenkassen dazu werden jährlich mit 17 Milliarden Euro beziffert.



Da die Anzahl übergewichtiger Menschen immer weiter ansteigt, befürwortet die Techniker Krankenkasse (TKK) jetzt einen bundesweiten Aktionsplan.



So zählte die TKK alleine bei ihr in 2016 ca. 700.000 Arztbesuche, sowie 130.000 Klinikaufenthalte mit der Diagnose Adipositas. Sie kritisiert auch, dass viele Produkte zu viel Fett und zu viel Zucker enthalten und das auf Verpackungen oft nicht einmal Verständlich darauf hingewiesen wird.