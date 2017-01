Niederlande kontern Donald Trump: Hilfsfonds für Abtreibungsberatung gestartet

Am vergangenen Montag hatte US-Präsident Donald Trump bekannt gegeben, dass er keine Hilfsgelder mehr an internationale Organisationen senden will, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten oder zum Thema Abtreibungen beraten.



Das betrifft viele arme Frauen in Entwicklungsländern. Deswegen will die niederländische Regierung das nicht hinnehmen und kontert Trump, indem sie einen Hilfsfond für Abtreibungsfragen startet. Das Geld, das vorher aus den USA kam, soll damit ausgeglichen werden.



"Ein Verbot von Abtreibung führt nicht zu weniger Abtreibungen, sondern zu mehr unverantwortlichen Praktiken in Hinterzimmern und zu mehr Müttersterblichkeit.", begründet die niederländische Entwicklungshilfeministerin Lilianne Ploumen die Entscheidung.