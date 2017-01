Donald Trump meint, dass Folter funktioniert

In einem Interview mit ABC News hat Donald Trump für Kopfschütteln gesorgt. Der US-Präsident findet, dass Folter funktioniert und will Obamas Folterverbot prüfen lassen.



"Ich will nicht, dass Leute im Mittleren Osten die Köpfe von anderen Menschen abschneiden. (...) Und uns ist es nicht erlaubt, irgendwas zu tun", meinte Trump.



Er meinte aber auch, dass sich Verteidigungsminister James Mattis (66) und CIA-Chef Mike Pompeo (53) gegen Folter ausgesprochen hätten.