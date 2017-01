Pakistan: Zehn Jahre altes Hausmädchen in Haus von Richter misshandelt

In Pakistan wurde ein erst zehn Jahre altes Mädchen in dem Haus eines Richters misshandelt und gefoltert.



Das Kind arbeitete dort illegal als Hausmädchen und Ärzte stellten bei ihm elf Verletzungen fest, darunter ein dick geschwollenes rechten Auge, Schürfwunden, blauen Flecken und Brandblasen an den Händen.



Pakistans Oberstes Gericht ist mit dem Fall nun vertraut, nachdem vorherige Gerichte eher mild mit dem Richter umgingen. Raza Rabbani, Mitglied des Oberhauses des Parlaments, nannte den Fall "beschämend". "Ein Staat soll wie eine Mutter sein, hier hat er sich wie eine Hexe aufgeführt".