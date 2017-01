Wirtschaftswunder: Dax klettert und Deutsche im Kaufrausch

Der deutsche Leitindex Dax hat die Marke von 12.000 Punkten auf dem Radar und sorgt für einen Kaufrausch, nicht nur an der Börse.



Auch der Dow Jones an der Wallstreet hat die Marke von 20.000 Zählern schon erklettert. Das ist aber nicht nur das Verdienst Trumps. Das Konsumklima zieht im Allgemeinen an und schlägt sich auch in einer guten Kauflaune deutscher Verbraucher nieder.



Auch Anleger in Asien und Europa investieren seit dem Anstieg des Dow Jones wieder fleißig. Sie glauben das Donald Trump als Unternehmer eine Wirtschaftspolitik verfolge, die anderen Unternehmern auch Gefallen könnte.