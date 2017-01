München: Bußgelder für illegales Vermieten wird verzehnfacht

Die Stadt München will das Zweckentfremden von Wohnungen unterbinden und hat dazu die Bußgelder drastisch erhöht.



Die Strafen für illegales Vermieten wurden verzehnfacht, es sind nun bis zu 500.000 Euro zu erwarten.



Vor allem die Geschäfte mit Angeboten wie Airbnb sind der Stadt ein Dorn im Auge, bis zu 16.000 Wohnungen sollen so an Touristen vermietet werden.