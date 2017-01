Die Gründerszene in Berlin braucht noch mehr Zuwanderer

Sie schafft in der Hauptstadt Tausende Arbeitsplätze in der Digitalwirtschaft, auch Zalando von Rocket Internet gehört dazu.



Die meisten Fachkräfte für die Digitalwirtschaft kommen aus Nordamerika, aber auch vermehrt aus Asien nach Berlin, wahrscheinlich wegen des Brexit. In den nächsten drei Jahren sollen 6775 neue Arbeitsplätze geschaffen und rund 553 Millionen Euro in der Hauptstadt investiert werden.



Für die Investitionsbank Berlin führe dies bis 2018 zu einer Erhöhung des Berliner Bruttoinlandsprodukts um rund 1,2 Milliarden Euro. Das wird für die Politik, wegen der jetzt schon angespannten Wohnungssituation, eine große Herausforderung werden.