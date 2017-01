Russischer Rüstungskonzern scheitert mit Klage vor EU-Gerichtshof

Der russische Rüstungskonzern Almaz-Antey klagte vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die EU auf Freigabe eingefrorener Gelder. Die Konten waren von dem Rat der Europäischen Union im Rahmen der Sanktionen gegen Russland gesperrt worden.



Die Klägerin führte an, dass weder Waffen an die Separatisten in der Ostukraine geliefert wurden noch die Malaysian Airlines MH17 von einer russischen BUK abgeschossen wurde. Die Sanktionen seien deshalb "unverhältnismäßig".



Das Gericht sah es jedoch als hinreichend belegt an, dass sowohl Waffen aus Russland gegen die Ukraine eingesetzt werden als auch ukrainische Flugzeuge mit russischen Raketen abgeschossen worden waren. Die Klage wurde abgewiesen. Die MH17 spiele dabei keine Rolle.