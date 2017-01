Bamberg: Syrer gestehen, Landsmann in Asylunterkunft getötet zu haben

In einer Asylbewerberunterkunft im Landkreis Bamberg ist ein Syrer umgebracht worden und zwei Landsmänner wurden nun wegen gemeinschaftlichem Mord verhaftet.



Die Männer im Alter von 19 und 22 Jahren haben den Mord an dem 26-Jährigen gestanden, der an zahlreichen Stichverletzungen starb.



Als Motiv gaben sie an, dass das Opfer kriminelle Vorhaben von ihnen beiden verraten wollte. Zudem haben sie ihm Geld und Wertgegenstände gestohlen.