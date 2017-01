Echte Samara treibt zu neuem "The Ring"-Film in Einkaufspassage ihr Unwesen

Stellen Sie sich vor, Sie schauen ein mysteriöses Video, erhalten dann einen gruseligen Anruf, der Ihnen erklärt, dass Sie in einer Woche tot sind.



So geschieht es immer in den Horrorfilmen "The Ring". Im Februar gibt es mit "Rings" nun einen Nachfolgefilm.



Um den Film zu bewerben, wurden in einem Elektroladen nun Filme auf hochauflösenden Bildschirmen gezeigt, bis plötzlich die "echte" Samara die Kunden jagt. Genauso, wie man es aus den Horrorfilmen kennt.