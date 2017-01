Bundesweite Razzien gegen Rechtsextremisten: Angriffe auf Asylbewerber geplant

In mehreren Bundesländern finden heute Razzien gegen Rechtsextreme statt, die Polizisten attackiert haben sollen.



Des Weiteren sollen die sieben Beschuldigten, Angriffe auf Asylbewerber und Juden in Planung gehabt haben und eine rechtsextremistische Vereinigung gegründet haben.



Die Durchsuchungen in den Wohnungen und mehreren anderen Räumen in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt wurden von der Bundesanwaltschaft angeordnet.