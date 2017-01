Florida: Umweltaktivist von Auto überfahren

Seit Oktober letzten Jahres war der Umweltaktivist Marc Baumer aus Protest gegen den Klimawandel barfuß in den USA unterwegs. "Mein Ziel ist es, die Erde vor dem Tod durch den Klimawandel zu bewahren", erklärte er damals.



Die Kampagne des Amerikaners nahm nun ein abruptes Ende: Am vergangenen Samstag, der 100. Tag seiner Reise, wurde der Aktivist von einem Auto überfahren, welches wohl von der Fahrbahn abgekommen war. Marc Baumer starb noch am Unfallort.



2010 hatte Baumer bereits eine ähnliche Reise gemacht. Er war in 81 Tagen von der Ost- zur Westküste der Vereinigten Staaten gelaufen.