USA: Mauerbau an der Grenze zu Mexiko soll beginnen

"Ich werde die Mauer bauen!" An seinem Versprechen, die USA von Mexiko abzuschotten, hält der 45. US-Präsident Donald Trump weiterhin fest. Am heutigen Mittwoch will er erste Schritte zur Abschottung gegen Einwanderer einleiten.



Außerdem will er sich am selben Tag mit hochrangigen Regierungsvertretern Mexikos über die Zukunft beider Länder sprechen. "Wenn wir mit dem Teufel sprechen müssen, um die Sicherheit der Mexikaner zu garantieren, dann sprechen wir mit dem Teufel", so der Wirtschaftsminister Mexikos.



Der Bau der Mauer, die vor illegaler Einwanderung schützen soll, wird nun offiziell verordnet, finanziert von Staatsmitteln. Die 3200 Kilometer lange Mauer war, unter anderem, ein Grund für den Wahlsieg von Trump.