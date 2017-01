"All Of Me"-Songwriter John Legend klagt den Rassismus an

Nachdem Er und seine Frau vorherige Woche mit übel-rassistischen Äußerungen von Paparazzos beleidigt wurden, gab er nun ein Statement ab.



"Er hat mich im Grunde als Affen bezeichnet", sagte John Variety.[...] Schwarze Leute wurden lange Zeit als Affen betitelt und Entmenschlichung war schon immer eine Form von Rassismus und Unterwerfung von schwarzen Menschen."



Der Songwriter John Variety, hat mit seiner Frau und einer Tochter, das totale Familienglück gefunden. Er erhielt 2016 den American Music Awards in Los Angeles.