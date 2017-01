München: Drei Spaziergänger von 20 Angreifen ausgeraubt

Die drei Opfer waren am Freitag in den Abendstunden am Ufer der Isar in der Nähe der Thalkirchner Brücke unterwegs. Unvermittelt wurden sie von einer Gruppe von ungefähr 20 Jungen Männern attackiert.



Die Angreifer waren mit Messer und Kette bewaffnet. Sie forderten Geld und Mobiltelefone. Zwei der Opfer wurden durch die Angreifer auf den Boden geworfen. Danach flüchteten die Angreifer.



Alle drei Opfer mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Aussehen der Angreifer wird von den Opfern als "arabisch" angegeben. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.