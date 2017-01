China total Perplex: Trump war nicht eingeplant

Damit hat China ja nun nicht gerecht und fühlt sich vollkommen übertölpelt. Das Donald Trump die Wahl gewonnen hat und zum Präsidenten der Amerikaner geworden ist.



Doch so langsam wird Ihnen Bewusst, was da auf sie zukommt. Denn der Präsident der Amerikaner hat es auf China abgesehen. Er beschuldigt die Chinesen der Währungsmanipulation um sich mit billigen Exponaten einen Vorteile im Welthandel zu erschleichen.



Trumpf will 45-prozentigen Strafzoll auf sämtliche chinesische Einfuhren einführen. Trumpf hat China der "Vergewaltigung" seines Landes bezichtigt. Außerdem geht es um die Nichtanerkennung "Der ein Kind Politik" von China und es geht auch um Taiwan, mit dem China im Streit ist wegen der Inseln.