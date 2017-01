Immer mehr Rauschgift-Kriminalität an Deutschlands Schulen

Auf Deutschlands Schulhöfen hat die Rauschgiftkriminalität in den vergangenen Jahren teils drastisch zugenommen. Das geht aus Zahlen der Landeskriminalämter und der Innenministerien hervor.



In Baden-Württemberg etwa hat sich die Zahl der Drogendelikte in Schulen fast verdreifacht. Ähnlich sieht es in Sachsen-Anhalt aus. Nordrhein-Westfalen und Sachsen melden jeweils eine Verdoppelung der Fälle.



In den meisten Fällen erwischt die Polizei Jugendliche. Im Fokus steht dabei die Droge Cannabis.