Kurios: Höcke macht jetzt einen auf Opfer

Thüringens AfD-Vorsitzender Björn Höcke tut sich schwer mit den innerparteilichen Anschuldigungen wegen seiner Äußerungen. Er sieht sich als Opfer, weil "seine AfD" jetzt Ordnungsmaßnahmen gegen ihn ergreifen will.



Angeblich habe er seiner Partei geschadet mit seiner Rede und werde nun für innerparteiliche Machtkämpfe missbraucht, so äußerte sich Höcke.



Er begrüße aber die Entscheidung, dass kein Ausschlussverfahren gegen ihn in Gang gebracht wird und hoffe, dass sich die AfD ihren Meinungspluralismus bewahrt, der sie in so kurzer Zeit so stark gemacht habe.