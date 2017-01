Astana: Holpriger Start der Friedenskonferenz für Syrien

Am heutigen Montag startete die Friedenskonferenz für Syrien in der kasachischen Hauptstadt Astana.



Die Rebellen wollten allerdings keine direkten Gespräche mit der Regierungsdelegation. Man wirft der Regierung vor, sich nicht an eine vereinbarte Waffenruhe gehalten zu haben.



In verschiedenen Räumen sprachen Rebellen und Regierung jeweils mit Vertretern. Die Vermittler sollten dann miteinander beraten. Weitere Friedensverhandlungen sollen dann im Februar stattfinden.