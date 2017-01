Gambias Ex-Präsident Jammeh soll die Staatskassen geplündert haben

Gambias neue Regierung hat Ex-Präsident Jammeh beschuldigt, vor seinem Flug ins Exil die Staatskassen geplündert zu haben.



Jammeh habe binnen zwei Wochen umgerechnet rund elf Millionen Euro und Luxusgüter beiseite geschafft, sagte ein Berater des neuen Präsidenten Barrow. Die öffentlichen Kassen in Gambia seien praktisch leer, so der Berater.



Ex-Präsident Jammeh war im Dezember abgewählt worden und befindet sich seit Sonntag im Exil in Äquatorialguinea.