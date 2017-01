Rechtsradikale zünden Autos in Berlin an

Die rechtsextremistischen Attacken in Berlin nehmen zu: In der Nacht zu Montag brannten schon wieder zwei Autos aus die von Rechtsradikalen angezündet wurden.



Nach einer Veranstaltung der Linken unter dem Motto "Was tun gegen die AfD? Aufstehen gegen Rassismus" brannten im Dezember auch schon Autos die vor dem Veranstaltungsort abgestellt waren



Ein Auto gehört Detlef Fendt, dem früheren Betriebsrat von Mercedes Benz, mit mehrfach mit er öfters mit IG-Metall-Fahnen zu NPD-Kundgebungen gefahren ist. "Dabei sei sein Wagen regelmäßig von Neonazis gefilmt und fotografiert worden. Das war kein Zufall", sagte Fendt dem Tagespiegel.