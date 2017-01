Das erwartete die Welt: Trumps erste Woche als US-Präsident

Am Sonntag telefonierte Trump bereits mit dem israelischen mit dem Israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Obama hatte mit der israelischen Regierung im Streit gelegen. Das Gespräch sei "sehr nett" gewesen.



Ab Montag warten viele Termine: Am Freitag erwartet er Besuch von der britischen Premierministerin Theresa May - der erste ausländische Staatsgast. Am 31. Januar reist der mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto an.



Auch mit dem kanadischen Premier Justin Trudeau hat der US-Präsident bereits telefoniert. Trump hat angekündigt, den Freihandel abzuschaffen.