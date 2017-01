Polizei wurde mit Steinen beworfen

In Berlin wurden in der Nacht Polizeiwagen mit Steinen beworfen. Einige Polizist/innen wurden dabei verletzt.



Nun weiß sich die Polizei nicht anders zu helfen, als in Facebook einen emotionalen Aufruf zu posten.



Polizisten seien auch Frauen, Männer, Väter, Mütter, Freundinnen und Freunde die sich für viele Entbehrungen bei der Berufswahl entschieden hätten.