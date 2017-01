Raumschiff Enterprise: neue Star-Trek-Serie lässt auf sich warten

Mit der Serie "Star Trek: Discovery" sollte in diesem Januar eine Star-Trek-Serie an den Start gehen und Kirk, Picard und Co. beerben.



Anders als die anderen Enterprise-Serien, wollte man die neue Enterprise-Serie nicht im linearen Fernsehen, sondern im Streamingangebot des Senders CBS zeigen.



Doch der Starttermin wurde nun erneut verschoben. Einst hieß es, "Discovery" startet im Januar, dann hieß es, sie startet im Mai 2017. Nun will man auch an diesem Plan nicht festhalten. Man startet mit der Produktion erst in der kommenden Woche.