40.000 Obdachlose leben jetzt im Winter auf Deutschlands Straßen

Wer des Nachts durch München läuft, glaubt das sofort. Er sieht sie in Geschäftseingängen und in abgelegenen Ecken von Einkaufsstraßen liegen.Etwa 6.000 Menschen ohne warme Bleibe gibt es aktuell in München, wovon geschätzte 500 - 600 echte Obdachlose sind, die in der Kälte schlafen müssen.



Vor vier Jahren waren es noch 3800 Menschen die Wohnungslos waren. Bis 2018 werden Bundesweit bereits über eine halbe Million Menschen ohne Wohnung sein. Viele davon werden auf der Straße schlafen müssen, so denn sie nicht bei Verwanden, Bekannten oder in Heimen unterkommen können.



Arbeitslosigkeit, Finanzprobleme, Trennungen, häusliche Gewalt, Krankheit, Mieterhöhungen, Gentrifizierung, psychische Probleme oder der Tod naher Angehöriger sind die häufigsten Gründe, die Menschen in die Obdachlosigkeit treiben. Gründe liegen aber in der verfehlten Wohnungsbaupolitik.