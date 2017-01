Villingen-Schwenningen: Neonazis sind schockiert

In Villingen-Schwenningen ist die rechtsradikale total Neonazi-Szene erschüttert wegen der Anklage der Bundesanwaltschaft gegen den Neo-Nazi Ralph-Thomas K., der als mutmaßlicher Drahtzieher der Neonazi-Plattform Altermedia im Internet, festgenommen worden ist.



Der St. Georgener gilt als bisher aktivstes und rührigstes Mitglied und war das Aushängeschild der rechten Neonazi Szene. Der 28-Jährige, der sich auf Facebook selbst mit "Der Böse" beschreibt, soll unter Neo-Nazis bestens vernetzt sein und wird in der Neonazi-Szene als "großes Ding" gefeiert.



So werden ihm auch Verbindungen zur rechtsextremistisch-neonazistischen Kleinpartei "Der III. Weg" nachgesagt, mit der er eng vernetzt sein soll. Die Anklage der Bundesanwaltschaft wirft im die Gründung und Mitgliedschaft in einer rechtsterroristischen Vereinigung vor.