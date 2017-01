Formel E in Berlin Mitte wurde gecancelt

Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther hat das Rennen in Berlin Mitte in der Karl Marx Allee, dieses Jahr nicht genehmigt, so dass nun eine neue Strecke gesucht werden muss.



Die erforderlichen umfangreichen Sperrungen und Einschränkungen für die Anwohner seien unzumutbar und auch auch für die Verkehrsteilnehmer nicht hinnehmbar, so die die Bezirke als Begründung für ihre Ablehnung. Doch der Vorverkauf läuft bereits, obwohl das Rennen wird nicht stattfinden wird.



Bereits im im Jahr 2016 hatten die Bezirke Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg gefordert, das Rennen auf der Hauptverkehrsstraße der Stadt nicht zu genehmigen. Wegen der im ehemaligen Flughafen Tempelhof einquartierten Flüchtlinge konnte es 2016 nicht wie geplant, dort stattfinden.