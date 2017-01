Verfassungsänderung Türkei: Selbstentmachtung des Parlaments beschlossen

Das Parlament in Ankara endgültig seiner Selbstentmachtung zugestimmt. Die Abgeordneten der islamischen AKP und der rechtsnationalistischen MHP haben am Sonnabend mit der notwendigen Zweifünftelmehrheit für die neue Präsidialverfassung gestimmt.



Kemal K?l?çdaroglu, der Vorsitzende der sozialdemokratischen CHP sagte anschließend, sie hätten Verrat am Parlamentarismus begangen und ihrer eigenen Entmachtung zugestimmt.



Das Parlament wird überflüssig und Erdogans Diktatur nimmt somit Gestalt an, schreibt die Taz. Die Geschichte der türkischen Republik, wie sie seit 1923, dem Jahr ihrer Gründung existiert hat, wird damit beendet. Allerdings darf das Volk noch abstimmen.