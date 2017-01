Kleinmachnow: Zwei Schwerverletzte bei Weihnachtsbaumbrand

Eine brennende Kerze setzte am Samstag einen Weihnachtsbaum in Klein Machnow (Potsdam Mittelmark) in Brand, der darauf hin lichterloh in Flammen aufging.



Die Hausbewohner, eine 61-Jährige zog sich dabei schwere Verbrennungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Ein 72-Jähriger, wahrscheinlich der Partner der Frau, erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung und musste ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden.



Da das Einfamilienhaus bei dem Brand in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist es unbewohnbar geworden. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.