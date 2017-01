Brasilien: 27 Morde innerhalb von 24 Stunden in der Stadt Belem

In der brasilianischen Stadt Belem wurden in weniger als 24 Stunden 27 Menschen getötet.



Vieles deutet darauf hin, dass mehrere Morde Exekutionen gleichen, die im Zusammenhang mit dem Tod eines Polizisten stehen, erklärten die Behörden.



Die Welle von Morden begann, nachdem der Polizist erschossen wurde. Human Rights Watch zufolge gibt es in Brasilien immer mehr außergerichtliche Hinrichtungen durch Polizisten und andere Sicherheitskräfte.