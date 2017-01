Bremen: Raubüberfall auf Pizzaboten

In Bremen riefen zwei Männer bei einem Pizzaboten an. Sie fingierten die Bestellung jedoch nur.



Vor dem Wohnhaus, wohin der 22-jährige Bote die vermeintlichen Pizzen liefern sollte, wurde der junge Mann dann überfallen und ausgeraubt.



Die zwei Männer, die den Boten in die Falle gelockt hatten, bedrohten ihn laut Polizei mit einer Waffe. Sie wollten Geld und konnten dann auch mit dem Geldbeutel des Boten die Flucht ergreifen.