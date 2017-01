Papst Franziskus sieht bei Europas Populisten Parallelen zu Adolf Hitler

Papst Franziskus zieht Parallelen zwischen den neuen populistischen Bewegungen in Europa und dem Aufstieg Adolf Hitlers vor 1933.



Die damalige Weltwirtschaftskrise habe Deutschland ruiniert und Hitler zur Machtergreifung verholfen, sagte der Papst im Interview mit der "Welt am Sonntag".



Da in Krisenzeiten das Urteilsvermögen versagt, suchen die Menschen einen Heilsbringer, ergänzte Papst Franziskus. "Wir schützen uns mit Mauern und Stacheldraht vor den anderen Völkern, die uns unsere Identität nehmen könnten".