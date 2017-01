Unterleiterbach: Toter in Asylbewerberunterkunft

Am Freitag wurde in der Asylbewerberunterkunft in Unterleiterbach von einem Mann eine leblose männliche Person im Zimmer entdeckt. Die Polizei wurde vom Personal der Unterkunft um 16:45 alarmiert.



Der eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Mitarbeiter des Fachkommissariats für Tötungsdelikte aus Bamberg nahmen ihre Arbeit auf. Bis in die Nacht wurden Spuren gesichert.



Es wird überprüft werden, ob der Tote ein Bewohner der Unterkunft war und welche Umstände zum Tode des Mannes führten.