Urteil:"ACAB" ist keine persönliche Beleidigung

Der 33-jährige Leiharbeiter Christian B. aus Sachsen hatte 2012 bei einem DFB-Spiel eine Jogginghose mit der Aufschrift "ACAB" an und wurde daraufhin von Beamten wegen Beleidigung angezeigt.



Wie das jetzige Urteil des Landgericht München urteilte, zu Unrecht. Denn das Gericht stütze sich auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und sprach den Mann frei.



"Die Hose hatte mein Mandant im Internet bestellt und auch im Alltag an", sagt Rechtsanwältin Rita Belter von Christian B. Dazu fügte sie hinzu, dass die Polizisten in Sachsen dies nicht so eng sähen.