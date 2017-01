Rollende Trutzburg "the Beast" für Donald Trump

Donald Number One, für Donald Trump gibt es ein neues Biest. Den Cadillac Number One, ein sechs Tonnen schweres, mit vier Zentimeter dicken Stahlplatten gepanzertes Fahrzeug.



Doch trotz mächtigem V8-Motor mit mehr als 600 PS schafft das intern "the Beast" genannte Fahrzeug kaum mehr als 120 km/h. Gegen Giftgasangriffe besitzt es eine eigene Sauerstoffversorgung, die es den Insassen ermöglicht eine Stunde unter Wasser zu überleben.



So sorgen auch Störsender, auch in den Begleitfahrzeugen dafür, das ferngezündete Bomben nicht ausgelöst werden können. Der Unterboden ist antimagnetisch gegen Haftminen und bei Gefahr können die Türen abgesprengt werden. Trump hat den Wagen nach eigenem Geschmack innen ausstatten lassen.