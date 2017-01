USA: Tierquälerei- Hundebesitzer schneidet Rottweiler Ohren, Nase und Glieder ab

In Detroit hat ein ehemaliger Hundebesitzer seinem Rottweiler mit dem Namen "Baron" Ohren, Nase und weitere Glieder abgeschnitten.



Tierschützer fanden den Hund an einer Straßenkreuzung und brachten das Tier in ein Pflegezentrum. Dort behandelten und versorgten Tierärzte die Wunden des Rottweilers. Die Rettung gelang. Außerdem arbeiten sie an einem Behandlungsplan um einzelne Glieder zu rekonstruieren.



Die Polizei fahndet intensiv nach dem Täter.