Schwäbische Erotik: "Gekocht hab i nix, aber guck, wie i dalieg’"

Erotik und die Schwaben, passt das überhaupt zusammen? Christiane Maschajechi, eine selbsternannte Kulturbotschafterin der schwäbischen Erotik, packt das Übel an der Wurzel und veranstaltet Abendseminare zu diesem Thema in Alpirsbach.



Denn Sie ist der Meinung, dass dies nicht so richtig zusammen passt. Denn es gibt zu viele Stolpersteine,wie die Sprache, das Verhalten und die Kehrwoche. "Erotik brauche der Schwabe nicht", meinte die Künstlerin. "Zur Fortpflanzung genüge ihm die eheliche Pflicht, denke er."



Als Brigitte Wieberle, Kulturbotschafterin der schwäbischen Erotik zieht sie dazu ihr biederes Kostüm aus, um im kurzen Roten ihre Botschaften an den Mann zu bringen. sie rät aber auch den Frauen öfter die Initiative zu ergreifen mit dem Satz: "Gekocht hab i nix, aber guck, wie i dalieg’."