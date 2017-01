USA: Käufer für das "Achte Weltwunder" für 250.000.000 US-Dollar gesucht

In Kalifornien steht eine Luxus-Villa für 250.000.000 US-Dollar zum Verkauf, die teuerste Privatimmobilie, die in den USA je angeboten wurde.



Neben der Villa mit einer Wohnfläche von 3.530 Quadratmetern, Luxusfahrzeugen, einem Kino, Wellnessbereich, Pool und Kegelbahnen sind im Preis noch ein Helikopter und sieben Angestellte enthalten.



Die in der Werbung als "Das Achte Weltwunder" bezeichnete Immobilie wurde von einem Immobilienmogul in den Hügeln von Los Angeles in mehr als vierjähriger Bauzeit errichtet.