Regensburg: 33-jähriger Mann randaliert in Donaueinkaufszentrum

Am gestrigen Donnerstag pöbelte ein 33-jähriger Mann im Donaueinkaufszentrum grundlos Gäste einer Freischankfläche an.



Der Geschäftsführer wollte daraufhin mit dem Mann reden. Dieser jedoch rastete aus und schlug den Geschäftsführer. Andere Personen halfen und hielten den aggressiven Mann am Boden fest. Der Sicherheitsdienst konnte den Mann in Gewahrsam nehmen.



Die herbeigerufene Polizei wurde von dem Mann bespuckt. Der aggressive Mann musste in eine Fachklinik gebracht werden. Der Geschäftsführer wurde leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt.