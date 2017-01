Negativzinsen für Sozialversicherungsrücklagen infolge der Zinspolitik der EZB

Laut einer Umfrage der Süddeutschen Zeitung zahlte der Gesundheitsfonds 2016 5,1 Millionen Euro an Negativzinsen. Für ein Viertel der Anlagen der Deutschen Rentenversicherung (DRV) fielen Strafzinsen an. Insgesamt erhielt die DRV Zinsen "knapp über null", die Bundesagentur für Arbeit +0,052 Prozent.



Die DRV und BA rechnen damit, in Negativzinsen zu rutschen, gleichbleibende Rahmenbedingungen vorausgesetzt. Diese setzen die EZB, die seit Juni 2014 einen Zins von -0,4 Prozent für kurzfristig angelegtes Geld verlangt, und in der Folge die Banken, die die Belastung an ihre Kunden weiterreichen.



Die Entwicklung könnte sich auf die Diskussion über die Höhe der Arbeitslosenversicherungsbeiträge auswirken. Der CDU-Wirtschaftsflügel und der Bund der Steuerzahler hatten für eine Beitragssenkung plädiert, der arbeitsmarktpolitische Sprecher rät, die Finanzreserve nicht "unvorsichtig aufzugeben".