USA: Schauspieler und Cousin von George Clooney, Miguel Ferrer ist gestorben

Am gestrigen Donnerstag ist der US-amerikanische Schauspieler Miguel Ferrer gestorben. Er wurde 61 Jahre alt. Ferrer litt an Krebs.



Die Eltern von Miguel Ferrer sind José Ferrer und Rosemary Clooney. Sein Cousin George Clooney äußerte, dass Ferrer die Welt heller und freundlicher gemacht habe.



Ferrer war vor allem aus der Serie "Navy CIS: L.A." bekannt. Er spielte außerdem in Filme wie "Robocop" und "Alf - Der Film" mit.