Fantasiewissenschaft: Wie lange würden wir eine Zombieepidemie überleben?

An der University of Leicester finden oftmals sogenannte Planstudien statt, welche später im Journal of Physics Special Topics veröffentlicht werden.



In der aktuellen Ausgabe haben sich die Studenten mit der nicht ganz ernst zunehmenden Herausforderung beschäftigt, wie lange die Menschheit einer Zombieapokalyse standhalten könnte. Als Ergebnis kam heraus, das nach 100 Tagen nur noch 273 Menschen auf der Erde leben würden.



Viel zu wenige um die Bevölkerung noch aufrecht zu erhalten. Die Simulation fand unter Anwendung des SIR-Modells statt, welches dafür geeignet ist Ausbreitung von Infektionen zu beschreiben.