Italien: Sechs Überlebende in von Lawine verschüttetem Hotel geborgen

In Italien konnten Rettungskräfte sechs Überlebende aus dem von einer Lawine verschütteten Hotel bergen.



Die dutzenden Retter in den italienischen Abruzzen gingen eigentlich davon aus, dass keiner das Unglück überleben konnte. An die 30 Personen sollen sich in dem Gebäude befunden haben, zwei Tote wurde bisher geborgen.



"Solange es noch Hoffnung gibt Überlebende zu finden, bleiben wir da", so Armee-Major Nicola Cappozolo.