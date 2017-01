Frankfurter Flughafen: 81-Jähriger wollte 4,5 Kilogramm Kokain schmuggeln

Der Frankfurter Zoll hat einen 81 Jahre alten Mann erwischt, der 4,5 Kilogramm Kokain schmuggeln wollte.



Der betagte Mann war von Brasilien in den Mittleren Osten unterwegs und ist in Frankfurt zwischengelandet als Rauschgiftspürhund "Zora" anschlug.



Die Drogen steckten in zehn Aluminiumbeuteln, die eigentlich Kaffee, Kakao und Hygieneartikel enthalten sollten und haben einen Schwarzmarktwert von rund 171.000 Euro.